“OnePlus 14 Krijgt 200MP Telelens”

De eerste geruchten over de OnePlus 14 duiken inmiddels op en als we de berichten mogen geloven krijgt de smartphone een interessante upgrade. Zo zou OnePlus de OnePlus 14 willen uitrusten met een 200MP telelens.

Volgens de nieuwste geruchten krijgt de OnePlus 14 net als de Xiaomi 15 Ultra een 200MP telelens. De Xiaomi 15 Ultra heeft een indrukwekkende zoom, dus dit is goed nieuws. De grotere sensor vangt meer licht op en de hogere resolutie zorgt voor scherpere beelden. Een camera-upgrade is overigens een welkome verandering, want de camera van de OnePlus 13 verschilt niet veel met die van zijn voorganger. Deze camera’s zijn overigens prima.

Steeds meer fabrikanten zullen in de toekomst kiezen voor een 200MP telelens. Zo heeft de Xiaomi 15 Ultra al een 200MP telelens en straks dus ook de OnePlus 14, maar zusterbedrijf Oppo kiest bij de aankomende Oppo Find X9 Pro waarschijnlijk ook voor een 200MP telelens. Neem de geruchten echter nog met een flinke korrel zout, want de OnePlus 14 verschijnt pas eind dit jaar in Azië op de markt, waarna de smartphone pas begin volgend jaar naar Nederland komt.

via [androidplanet]