“Samsung Galaxy AI Kan Straks Foto Omzetten Naar Video”

Samsung werkt volgens de laatste berichten aan een nieuwe tool voor Galaxy AI. Met de nieuwe tool is het mogelijk om een foto om te zetten naar een video.

De Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung werkt aan een uitbreiding voor zijn Galaxy AI software. Het Galaxy AI-aanbod krijgt een nieuwe functie die stilstaande beelden omzet in korte video’s, aldus tech-lekker PandaFlashPro. Exacte details ontbreken nog, maar Samsung zal de nieuwe functie waarschijnlijk pas introduceren op toekomstige Galaxy-smartphones. De kans is groot dat de functie direct aanwezig is op de Galaxy Z Fold 7 en Z Flip 7, die deze zomer worden aangekondigd, en later via een software-update naar oudere modellen uitrolt.

Samsung is niet de enige fabrikant die aan een dergelijke functie werkt. Honor toonde eerder namelijk al een vergelijkbare beeld-naar-video-tool op de Honor 400 Pro. Deze tool is gebaseerd op Google’s Veo 2-model en maakt van één foto een video van vijf seconden met realistische beweging. Het is nog onduidelijk of Samsung ook gebruikmaakt van Google’s Veo 2-model.

via [droidapp]