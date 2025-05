Geekbench: Xiaomi Xring O1-soc Bijna Net Zo Krachtig Als MediaTek Dimensity 9400

In de database van Geekbench is de Xring 01-chip van Xiaomi opgedoken. Uit Geekbench 6-resultaten kunnen we opmaken dat de Xiaomi Xring O1-soc bijna net zo krachtig is als de MediaTek Dimensity 9400-soc.

Onlangs schreven wij dat Xiaomi zijn eerste eigen chipset voor smartphones zal introduceren en nu is deze chipset opgedoken in Geekbench 6-resultaten. De Xiaomi Xring O1 krijgt een singlecorescore van 2709 punten en een multicorescore van 8125 punten. De Xiaomi Xring O1 heeft volgens de bron Jukanlosreve twee rekenkernen met een maximale kloksnelheid van 3,9GHz, twee kernen met een kloksnelheid van 3,4GHz, twee 1,89GHz kernen en twee efficiënte 1,8GHz kernen. De chipset is geproduceerd op een 3nm-procedé van TSMC.

De prestaties van de Xiaomi Xring 01 komen op papier in de buurt van de MediaTek Dimensity 9400-soc. Dit is een vlaggenschip-chipset die MediaTek eind 2024 introduceerde. De chipset van MediaTek krijgt in Geekbench 6 een singlecorescore van 2874 punten en een multicorescore van 8969 punten. Het is nog onduidelijk welke Xiaomi-smartphone als eerste gebruikmaakt van de Xring 01.

via [tweakers]