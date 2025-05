Odido Introduceert 1 Gbit/ Unlimited-abonnement

Odido heeft een nieuwe optie toegevoegd aan zijn abonnementen. Klanten kunnen nu kiezen voor een Unlimited-abonnement met een snelheid van 1 Gbit/s.

De telecomprovider Odido biedt verschillende mobiele Unlimited-abonnementen aan. Voorheen kregen klanten de keuze uit vier verschillende bundels, maar Odido heeft nu een vijfde optie toegevoegd. Het nieuwe abonnement heet “Unlimited Snelst” en geeft klanten een maximale downloadsnelheid van 1 Gbit per seconde. Uploaden gaat met een maximale snelheid van 100 Mbit/s.

Eerder lanceerde Odido al het abonnement “Unlimited Premium” met dezelfde snelheid, maar voor dit abonnement betaalde je 49,50 euro per maand. Het nieuwe “Unlimited Snelst“-abonnement kost 37,50 euro per maand en is dus een stuk aantrekkelijker geprijsd. Naast ongelimiteerde data in het binnenland krijg je ook 75GB data per maand voor gebruik binnen de EU, Zwitserland, de VS en Turkije.

