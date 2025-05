Introductie Samsung Galaxy Z Fold 7 en Z Flip 7 Met Android 16 Zeer Dichtbij

Samsung heeft bekendgemaakt dat de introductie van de vouwbare Galaxy Z Fold 7 en Galaxy Z Flip 7 deze zomer zal plaatsvinden. Ook laat de fabrikant weten dat de smartphones uit de doos draaien op Android 16 met de One UI 8-schil.

In de aankondiging van de One UI 8 bèta laat Samsung weten dat de nieuwste vouwbare smartphones van de fabrikant deze zomer uitkomen. Een exacte introductiedatum heeft Samsung niet gegeven, maar dit nieuws komt overeen met eerdere berichten die spreken over een lancering in juli. Samsung laat ook weten dat de Galaxy Z Fold 7 en Z Flip 7 de eerste smartphones zijn die draaien op de One UI 8-interface, dat is gebaseerd op Android 16.

Verdere details heeft Samsung nog niet gegeven, maar volgens de geruchten kunnen we rekenen op verbeterde scharnieren, een dunnere behuizing en een camera-upgrade. Verder zullen de AI-functies van One UI 8 een grotere rol spelen.

De One UI 8-bèta is nu beschikbaar voor de Galaxy S25. De bèta brengt een vernieuwde multitasking-ervaring met zich mee en verbeterde AI-functies, waaronder een persoonlijkere Now Bar en Now Brief. Ook krijgt de Quick Share functie een update.

via [AW]