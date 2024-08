OPPO Pad Neo Aangekondigd Voor Nederlandse Markt

Oppo heeft een nieuwe mid-range tablet aangekondigd voor de Nederlandse markt. Het gaat om de Oppo Pad Neo met een 11,4-inch scherm en een 7:5-beeldverhouding. De tablet is exclusief verkrijgbaar bij Odido.

De Oppo Pad Neo beschikt over een 11,4-inch IPS LCD-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een 400 nits piekhelderheid en een resolutie van 1720 x 2408 pixels. Intern vinden we een Mediatek Helio G99-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 8000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 8MP selfie-camera en een 8MP rear-camera.

In een persbericht benadrukt Oppo vooral het scherm van de Oppo Pad Neo:

Een opvallende feature van de nieuwe OPPO Pad Neo is het eye-care scherm met een beeldverhouding van 7:5 en een schermformaat van 11,4 inch voor meer comfort en een groter kijkoppervlak. In vergelijking met conventionele 5:3-tabletschermen met vergelijkbare schermdiagonaal biedt de OPPO Pad Neo bijna 7% extra schermoppervlak. De 7:5-beeldverhouding van het scherm heeft dezelfde verhoudingen als een gewoon boek en biedt daardoor een meer vertrouwde visuele ervaring. Het maakt niet uit of je de tablet in liggende, staande of gesplitste schermmodus gebruikt.

De Oppo Pad Neo is in Nederland exclusief verkrijgbaar bij Odido. De OPPO Pad Neo met 4G LTE (8GB + 128GB) krijgt een adviesprijs mee van €329,-.