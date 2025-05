Motorola Moto G56, Moto G86 en Moto G86 Power Officieel Aangekondigd

Motorola heeft zojuist drie nieuwe smartphones aangekondigd. We maken kennis met de Moto G56, de Moto G86 en de Moto G86 Power. Die laatste beschikt over een extra grote accu. In dit artikel zetten wij alle details voor jullie op een rijtje.

De Motorola Moto G56 is de voordeligste van de drie nieuwe smartphones. De Moto G56 beschikt over een 6,72-inch Full-HD+ LCD-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Mediatek Dimensity 7060-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5200mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen, een 32MP selfie-camera, een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 8MP ultragroothoeklens.

Ook heeft de smartphone een extra stevige behuizing met een militaire MIL-STD-810H-rating en een IP68- en IP69-rating. De Moto G56 draait uit de doos op Android 15 en is vanaf volgende week verkrijgbaar voor €249,99.

De Motorola Moto G86 kost vijftig euro meer en beschikt over een 6.67-inch P-OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een 4500 nits piekhelderheid, een Mediatek Dimensity 7300-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 5200 mAh (30W) accu, een 32MP selfie-camera, een 50MP hoofdlens en een 8MP ultragroothoeklens. De Moto G86 kost €299,99.

Als laatste heeft Motorola de Moto G86 Power aangekondigd. Dit model is vrijwel gelijk aan de reguliere Moto G86, maar heeft een wat dikkere behuizing omdat de Power-versie is uitgerust met een extra grote 6720 mAh accu. De Moto G86 Power kost €329,99.