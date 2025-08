Spotify Verhoogt Prijzen Van Premium Abonnement, Maar Niet In Benelux

Spotify heeft wereldwijd een prijsverhoging doorgevoerd voor zijn Spotify Premium abonnementen, maar in Nederland en België blijven de prijzen ongewijzigd. Klanten ontvangen de komende maand een email waarin ze worden geïnformeerd over de nieuwe prijzen.

Via een blogpost heeft Spotify bekendgemaakt dat het bedrijf de prijs van Spotify Premium in meerdere markten in Zuid-Azië, het Midden-Oosten, Afrika, Europa, Latijns-Amerika en in Pacifisch Azië verhoogt. Spotify heeft nog geen gedetailleerd overzicht van de nieuwe prijzen gedeeld, maar klanten worden hierover in de komende maand geïnformeerd.

Tegenover Tweakers heeft Spotify bekendgemaakt dat de prijswijzigingen niet gelden voor Nederland en België. Waarschijnlijk komt dit doordat Spotify in Nederland en België al in april van dit jaar een prijsverhoging doorvoerde van 1 tot 4 euro. In Nederland kost een Premium-abonnement sindsdien 12,99 euro. In België betaal je 11,99 euro voor een Premium-abonnement.

via [tweakers]