Youfone Verhoogt Prijzen Met 3,3 Procent

Youfone laat weten dat de telecomprovider in 2026 een inflatiecorrectie doorvoert. Vanaf 1 februari gaan de prijzen voor bestaande klanten omhoog met 3,3 procent.

Op 1 februari 2026 voert Youfone een inflatiecorrectie door voor bestaande klanten. Door deze correctie gaan klanten 3,3 procent meer betalen voor zowel mobiele- als vaste-abonnementen. De prijzen voor extra diensten, zoals het dataplafond en de tv-pakketten, blijven ongewijzigd.

Inflatiecorrecties worden opgenomen in de voorwaarden van telecomproviders, waardoor het geen legitieme reden is om kostenloos een abonnement op te zeggen. Heb jij jouw Youfone-abonnement na 1 oktober 2025 gestart of verlengd, dan geldt de inflatiecorrectie nog niet voor jou.

