Video: Samsung Galaxy Z Flip 7 Doorstaat Gevreesde Duurzaamheidstest

Het is weer zover, YouTuber JerryRigEverything heeft de Samsung Galaxy Z Flip 7 in handen gekregen en dus is het tijd voor een duurzaamheidstest. Hoe doorstaat de Galaxy Z Flip 7 de gevreesde kras-, vuur- en buigtest?

In de onderstaande video test YouTuber JerryRigEverything de bouwkwaliteit van de Samsung Galaxy Z Flip 7. Dit doet hij onder andere middels een krastest op de behuizing en schermen van de smartphone. Zoals te verwachten is het vouwbare scherm van de Z Flip 7 gevoelig voor krassen, terwijl het cover-scherm een stuk sterker is. Ook wanneer hij tijdens de vuurtest een aansteker tegen beide schermen houdt valt op dat het vouwbare scherm een stuk gevoeliger is. Het hoofdscherm is namelijk permanent beschadigd, terwijl het cover-scherm herstelt.

Iedereen kijkt echter voornamelijk uit naar de beruchte buigtest, waarbij de YouTuber de smartphone in tegengestelde richting probeert te buigen om te zien of de smartphone in tweeën breekt. De Galaxy Z Flip 7 geeft tijdens deze test wel wat mee, maar heeft geen permanente schade. De Galaxy Z Flip 7 is dus een behoorlijk stevige smartphone. De volledige video kun je hieronder bekijken.

De Samsung Galaxy Z Flip 7 verscheen onlangs op de markt voor een adviesprijs van 1199 euro. Ten opzichte van zijn voorganger heeft de Z Flip 7 een veel groter cover-scherm, een iets groter vouwbare scherm, verbeterde scharnieren, een krachtigere processor en een hogere accucapaciteit.