YouTube is begonnen met het stoppen van abonnementen die in een Family-abonnement zitten, maar hun account buiten hetzelfde huishouden gebruiken. Dit is een maatregel tegen mensen die hun Family-abonnement delen met anderen om kosten te besparen.

Verschillende mensen melden dat ze een bericht van Google hebben ontvangen, waarin staat dat hun account blijft bestaan maar dat ze de voordelen van het abonnement verliezen. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld niet meer reclamevrij naar video’s kijken. Op dit moment lijkt YouTube de acties tegen het delen van een account nog kleinschalig uit te voeren, maar we verwachten dat YouTube in de toekomst sterker gaat optreden. Uit Nederland en België zijn nog geen meldingen binnengekomen.

Als jouw account is beperkt door Google dan kun je met Google contact opnemen om te bewijzen dat de gebruikers wel in hetzelfde huishouden wonen. Na bevestiging krijg je weer volledig toegang tot de voordelen van het Family-abonnement.

via [tweakers]