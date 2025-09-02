Renders Tonen OnePlus 15 Met Nieuwe Camera-module

Op het internet zijn renders opgedoken waarop de OnePlus 15 te zien zou zijn. Volgens de renders krijgt de OnePlus 15 een nieuw ontwerp met een vierkant camera-eiland. Ook zien we de verschillende kleuren waarin de smartphone op de markt verschijnt.

OnePlus zal de OnePlus 15 over een paar maanden introduceren in thuisland China. In Europa moeten we waarschijnlijk nog tot begin volgend jaar wachten voordat de smartphone bij ons verkrijgbaar is. Details over de nieuwe vlaggenschip-smartphone duiken echter steeds vaker op in het geruchtencircuit. Zo zien we nu de achterzijde van de smartphone op de bovenstaande render. De render is gedeeld door Sudhanshu Ambhore en toont de OnePlus 15 in de kleuren zwart, titanium en paars.

Wat vooral opvalt is de nieuwe camera-module. In plaats van een ronde module zien we nu een vierkante module in de linkerbovenhoek. Dit komt overeen met een eerder bericht, waarin een bron beweerde dat de OnePlus 15 een andere camera-module krijgt. De voorkant is niet zichtbaar, maar de geruchten spreken over een vlak scherm met een 165Hz verversingssnelheid. Intern verwachten we een Snapdragon 8 Elite 2-processor, 12GB tot 16GB werkgeheugen, 256GB tot 1TB opslagruimte en een 7000 mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen.

Het is onduidelijk hoe betrouwbaar de bron is, dus we raden aan om dit gerucht met een korrel zout te nemen.

via [androidplanet]