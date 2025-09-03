Samsung Galaxy S20 FE, Tab A8 en Watch 8 Ontvangen Beveiligingsupdate

Samsung heeft weer verschillende updates uitgerold. Dit keer staat er een update klaar voor de Galaxy S20 FE, de Galaxy Tab A8 en de Galaxy Watch 8-serie. In alle gevallen gaat het om een beveiligingsupdate.

De update voor de Samsung Galaxy S20 FE installeert de beveiligingspatch van juli. Het is waarschijnlijk een van de laatste updates voor de smartphone, aangezien de Galaxy S20 FE bijna vijf jaar oud is. Oorspronkelijk beloofde Samsung bij de lancering drie jaar updates, maar de fabrikant lijkt dit te hebben verlengd naar vijf jaar.

Ook voor de Galaxy Tab A8 staat een update klaar. Deze update installeert echter de beveiligingspatch van augustus. Dankzij deze patch is de beveiliging op de voordelige tablet weer helemaal up-to-date. Als laatste melden gebruikers van de Galaxy Watch 8 en Galaxy Watch 8 Classic dat ze de beveiligingspatch van augustus hebben ontvangen. Voorheen draaiden de smartwatches nog op de patch van mei.

Updates rollen in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen melding hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op jouw apparaat.

via [droidapp]