Introductie Xiaomi 15T en 15T Pro Op 24 September

Xiaomi zal binnenkort twee nieuwe vlaggenschip-smartphones introduceren. De Chinese fabrikant heeft op 24 september namelijk een evenement ingepland, waar we kennismaken met de Xiaomi 15T en de Xiaomi 15T Pro.

Over twee weken zal Xiaomi de iets voordeligere varianten van de Xiaomi 15-vlaggenschip introduceren. Voor de lancering in München gebruikt Xiaomi de evenementnaam “Far closer“. Dit doet vermoeden dat de Xiaomi 15T Pro een betere telelens krijgt. Xiaomi heeft ook de onderstaande foto gedeeld, die is gemaakt met de Xiaomi 15T Pro. We zien dat Xiaomi voor de camera weer heeft samengewerkt met Leica en dat de foto is gemaakt met een zoom van maar liefst 115mm. Dit is een verdere zoom dan bijvoorbeeld de Xiaomi 15 Ultra of Galaxy S25 Ultra.

De geruchten spreken over dezelfde adviesprijs als hun voorgangers. Als dit het geval is verschijnen de Xiaomi 15T en Xiaomi 15T Pro op de markt voor een adviesprijs van 649 euro en 899 euro.

via [androidplanet]