Samsung Galaxy Tab A11 Zonder Introductie Opgedoken In Webwinkels

Samsung heeft de Galaxy Tab A11 nog niet aangekondigd, maar de budget-tablet is nu bij verschillende webwinkels opgedoken. Hierdoor weten we over welke specificaties de Galaxy Tab A11 beschikt en hoeveel de tablet kost.

Zonder grote introductie is de Samsung Galaxy Tab A11 opgedoken bij verschillende webwinkels, waaronder Coolblue. Afhankelijk van de hoeveelheid opslagruimte kost de tablet 179 tot 239 euro. De Galaxy Tab A11 beschikt over een 8,7-inch LCD-scherm met een resolutie van 1340 bij 800 pixels en een 90Hz verversingssnelheid, een MediaTek Helio G99-processor, 4GB werkgeheugen, een 5100 mAh accu en een 5MP selfie-camera. De behuizing is spatwaterdicht (IP52).

De Galaxy Tab A11 is verkrijgbaar in de kleuren grijs en wit. Je kunt kiezen tussen 64GB of 128GB opslagruimte en een WiFi-only of 4G-model. Samsung zal ook een Galaxy Tab A11 Plus introduceren, maar deze uitvoering is nog niet verkrijgbaar. De Tab A11 Plus krijgt een groter scherm, een krachtigere chipset en meer werkgeheugen.

via [androidplanet]