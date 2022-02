Facebook Noteert Voor Het Eerst Daling In Dagelijkse Gebruikers

Voor het eerst sinds de lancering van Facebook daalt het aantal mensen dat de site dagelijks bezoekt. In het vierde kwartaal van 2021 noteerde het bedrijf een miljoen minder bezoekers. Dit negatieve nieuws heeft een grote impact op de aandelen van moederbedrijf Meta. De prijs van een aandeel daalde namelijk met 20 procent.

Meta heeft een financieel rapport gedeeld, waarin het bedrijf de cijfers van het vierde kwartaal vergelijkt met die van het derde kwartaal. In het rapport staat dat Facebook 1,929 miljard dagelijks actieve gebruikers telt. Dit is 1 miljoen minder dan in het derde kwartaal van 2021, toen de site 1,93 miljard dagelijkse bezoekers trok. Een verschil van 1 miljoen is niet veel, maar het is de eerste daling sinds de lancering van Facebook. Het aantal maandelijkse gebruikers steeg wel met 1 miljoen naar 3,59 miljard.

De cijfers laten zien dat Facebook nog altijd een van de grootste social media sites is. Toch schrokken aandeelhouders. Dit nieuws in combinatie met eerdere schandalen zorgde ervoor dat het aandeel van Meta met 20 procent daalde. Daarmee is het bedrijf ook in één klap 177 milljard euro van zijn marktwaarde kwijt. Ondanks de tegenslag zal Meta voorlopig een belangrijke rol blijven spelen voor de meeste mensen. WhatsApp en Instagram, die ook in handen zijn van Meta, blijven namelijk groeien en Meta wil groot inzetten op de zogenaamde ‘metaverse’. Dit zijn virtuele werelden die je met een VR-headset kan ontdekken.

via [AW]