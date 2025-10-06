Signal Verlaat Europa Als EU Chatcontrole Invoert

Signal is een chatapp waarbij de privacy van de gebruiker bovenaan staat. De app maakt gebruik van encryptie om te voorkomen dat anderen berichten van gebruikers in kunnen zien. De Europese Unie wil echter de omstreden ‘chatcontrole’ invoeren om communicatie toch aftapbaar te maken. Dit is iets waar Signal totaal niet in mee gaat.

De Europese Unie wil een nieuwe ‘Chat Control‘ wet invoeren om beveiligde communicatie aftapbaar te maken voor overheden. Hierdoor moeten chat-apps die encryptie gebruiken een achterdeur openzetten voor overheden. CEO Meredith Whittaker heeft tegenover het Duitse persbureau dpa laten weten hier niet aan mee te willen werken.

Als we voor de keuze gezet worden of we de integriteit van onze encryptie en onze databeschermingsgaranties moeten ondermijnen of Europa moeten verlaten, dan zouden we helaas de beslissing nemen om die markt te verlaten.

De Europese Unie claimt dat de Chat Control wet is bedoeld om seksueel kindermisbruik online te voorkomen en te bestrijden. De chatcontrole dwingt chat-apps om aftapvoorzieningen te realiseren die dergelijke materiaal kunnen waarnemen. De Europese Raad voor Justitie en Binnenlandse Zaken zal de nieuwe wet deze maand bespreken, maar op dit moment wordt het plan niet door Nederland gesteund.

via [droidapp]