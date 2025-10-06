Samsung Galaxy A26, A35, Z Fold/Flip 5 en Tab S10-serie Ontvangen Android 16-update

Samsung heeft de One UI 8-update, dat is gebaseerd op Android 16, afgelopen week naar een groot aantal apparaten uitgerold. De nieuwste versie van Android rolt nu uit naar een hoop andere apparaten, inclusief vouwbare smartphones, high-end tablets en budget-smartphones.

De One UI 8-schil rolde eerder al uit naar een groot aantal smartphones in de Galaxy S-serie, enkele Galaxy A-smartphones en de nieuwste toestellen in de Z-serie. Dezelfde update is nu ook te downloaden op de voordelige Galaxy A26 en Galaxy A35. Daarnaast is de update beschikbaar voor de Galaxy Tab S10+ en de Tab S10 Ultra. Ook de twee jaar oude vouwbare Galaxy Z Fold 5 en Z Flip 5 kunnen de nieuwste versie van Android downloaden.

Galaxy A26: firmwareversie A266BXXU4BYI2

Galaxy A35: firmwareversie A356BXXU6CYI8

Galaxy Tab S10+/Tab S10 Ultra: firmwareversie XXU4CYI6 (Ultra Wi-Fi) of XXU4CYI5 (andere)

Galaxy Z Fold 5: firmwareversie F946BXXU5FYI8

Galaxy Z Flip 5: firmwareversie F731BXXU5FYI9

Android 16 brengt verschillende verbeteringen en nieuwe functies met zich mee. Zo krijgen gebruikers een verbeterde Quick Share-functie, zijn er nieuwe templates voor Routines en Reminder beschikbaar, heeft de camera-app een upgrade gekregen, zien we enkele aanpassingen aan de interface en installeert de update een nieuwe beveiligingspatch.

Updates rollen geleidelijk uit en je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone of tablet.

via [galaxyclub]