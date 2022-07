Sinds 2017 rekenen providers geen extra kosten voor roaming in landen binnen de EU. Bellen, sms’en en internetten kost in deze landen net zo veel als in Nederland. Het Europees Parlement heeft nu besloten om deze regelgeving te verlengen tot 2032.

Het gebruiken van je mobiele bundel in andere landen voor dezelfde kosten als in je eigen land heet ‘Roam like at home’. De EU-lidstaten en het Europees Parlement hebben nu een akkoord gesloten om ‘Roam like at home’ te verlengen tot 2032 in de vorm van een nieuwe Europese wetgeving. De komende tien jaar hoeven we ons dus geen zorgen te maken over onverwachte hoge telefoonrekeningen als we weer thuiskomen van onze vakantie.

Volgens de Europese Commissie brengt de wetgeving voordelen voor zowel consumenten als telecomproviders met zich mee. Zo krijgen consumenten een betere roaming-ervaring, met dezelfde kwaliteit van mobiele service in het buitenland als thuis, makkelijker toegang tot nooddiensten en meer transparantie in tarieven. Consumenten ontvangen ook automatisch een sms’je zodra ze de grens oversteken, waarin consumenten worden gewaarschuwd over mogelijke extra kosten voor bijvoorbeeld het bellen met de klantenservice of de helpdesk van een luchtvaartmaatschappij.

via [AW]