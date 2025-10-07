HBO Max Verhoogt Prijzen Van Abonnementen

HBO Max heeft bekendgemaakt dat de streamingdienst een prijsverhoging zal doorvoeren. Mensen met een abonnement gaan tot 3 euro per maand extra betalen.

Mensen met een Standaard-abonnement bij HBO Max betalen vanaf november 11,99 euro per maand. Dat is een prijsstijging van 2 euro, want momenteel betalen klanten 9,99 euro per maand. Mensen met een Premium-abonnement gaan 3 euro meer betalen, namelijk 16,99 euro per maand. Met een Premium-abonnement kun je content in 4K streamen op vier apparaten tegelijk.

Mensen met een basis-abonnement hebben geluk. De prijs van dit abonnement blijft met 5,99 euro per maand namelijk ongewijzigd. HBO genereert met het basis-abonnement niet alleen inkomsten via de maandelijkse abonnementskosten, maar ook aan het tonen van reclame.

Mensen die nu een abonnement afsluiten betalen per direct de nieuwe prijs. Als je al een abonnement hebt, dan gelden de nieuwe prijzen vanaf volgende maand.

