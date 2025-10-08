Ook Disney+ Verhoogt Prijzen Van Abonnementen

Eerder vandaag schreven wij dat HBO Max de prijzen van zijn abonnementen heeft aangepast, waardoor klanten tot 3 euro meer gaan betalen. Disney+ is een andere streamingdienst die nu een prijsverhoging heeft aangekondigd.

Klanten van Disney+ hebben een mail ontvangen waarin de streamingdienst laat weten dat de prijzen van de abonnementen omhoog gaan. Nieuwe klanten betalen sinds vorige week al de nieuwe prijs, maar voor bestaande klanten gelden de nieuwe prijzen vanaf 4 november. Mensen met een jaarabonnement gaan vanaf 25 november meer betalen.

Heb je een Standaard-abonnement met reclame, dan betaal je voortaan 6,99 euro per maand in plaats van 5,99 euro. Het reguliere Standaard-abonnement stijgt ook met 1 euro, van 9,99 euro naar 10,99 euro per maand. Als laatste gaan mensen met een Premium-abonnement voortaan 15,99 euro per maand betalen, in plaats van 13,99 euro per maand.

via [droidapp]