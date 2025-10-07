Samsung Galaxy S22-serie Ontvangt Android 16-update

De Samsung Galaxy S25-, S24- en S23-series hebben allemaal al een One UI 8-update ontvangen. Deze update, dat is gebaseerd op Android 16, staat nu ook klaar voor de smartphones in de Galaxy S22-serie.

Mensen met een Samsung Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra kunnen nu de One UI 8-update downloaden. De update brengt verschillende veranderingen en nieuwe functies met zich mee. Ook installeert de update de beveiligingspatch van september 2025, waardoor gebruikers weer wat beter beschermd zijn tegen malafide activiteiten.

Na de installatie van de update krijg je onder andere meer opties voor het vergrendelscherm, een vernieuwde Weer-app, een verbeterde Now Brief en Now Bar, een iets aangepaste interface en een nieuwe versie van de camera-app.

Updates rollen in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]