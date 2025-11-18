Orange Belgium Verhoogt Databundels en Prijzen Van Abonnementen
De Belgische provider Orange heeft prijswijzigingen aangekondigd die op 18 januari worden ingevoerd. Ook zal Orange Belgium de databundels van zijn mobiele abonnementen op die datum verhogen.
Orange Belgium heeft het nieuws over de nieuwe tarieven en datalimieten gedeeld op de website van het bedrijf. Volgens Orange Belgium zijn de nieuwe tarieven nodig “om rekening te houden met inflatie en de stijgende kosten voor netwerkinvesteringen“. Klanten die niet akkoord gaan met de nieuwe tarieven mogen hun contract stopzetten.
We hebben de nieuwe prijzen en bundels hieronder op een rijtje gezet.
|(voor 18 januari 2026)
|(na 18 januari 2026)
|Huidige mobiele abonnementen
|Bundel
|Prijs
|Bundel
|Prijs
|Orange Mobile Small
|Onbeperkt bellen, 10GB
|15 euro/maand
|Onbeperkt bellen, 12GB
|15 euro/maand
|Orange Mobile Medium
|Onbeperkt bellen, 60GB
|22 euro/maand
|Onbeperkt bellen, 70GB
|23 euro/maand
|Orange Mobile Unlimited
|Onbeperkt bellen, 300GB
|39 euro/maand
|Onbeperkt bellen, 300GB
|40 euro/maand
|(voor 18 januari 2026)
|(na 18 januari 2026)
|Oude mobiele abonnementen
|Bundel
|Prijs
|Bundel
|Prijs
|Go Light
|150 belminuten, 6GB
|10,40 euro/maand
|150 belminuten, 8GB
|11 euro/maand
|Go Plus
|Onbeperkt bellen, 70GB
|17 euro/maand
|Onbeperkt bellen, 80GB
|18 euro/maand
|Go Intense
|Onbeperkt bellen, 80GB
|23,10 euro/maand
|Onbeperkt bellen, 160GB
|24 euro/maand
|Go Extreme
|Onbeperkt bellen, 300GB
|34,40 euro/maand
|Onbeperkt bellen, 300GB
|35 euro/maand
|Internetabonnementen
|Downloadsnelheid
|Uploadsnelheid
|Prijs voor 18 januari 2026
|Prijs na 18 januari 2026
|Start Fiber
|Tot 200Mbit/s
|Tot 15Mbit/s
|51 euro/maand
|53 euro/maand
|Zen Fiber
|Tot 500Mbit/s
|Tot 50Mbit/s
|59 euro/maand
|62 euro/maand
|Giga Fiber
|Tot 1000Mbit/s
|Tot 50Mbit/s
|69 euro/maand
|72 euro/maand
via [tweakers]