Orange Belgium Verhoogt Databundels en Prijzen Van Abonnementen

· 18 november 2025

Orange Belgium

De Belgische provider Orange heeft prijswijzigingen aangekondigd die op 18 januari worden ingevoerd. Ook zal Orange Belgium de databundels van zijn mobiele abonnementen op die datum verhogen.

Orange Belgium heeft het nieuws over de nieuwe tarieven en datalimieten gedeeld op de website van het bedrijf. Volgens Orange Belgium zijn de nieuwe tarieven nodig “om rekening te houden met inflatie en de stijgende kosten voor netwerkinvesteringen“. Klanten die niet akkoord gaan met de nieuwe tarieven mogen hun contract stopzetten.

We hebben de nieuwe prijzen en bundels hieronder op een rijtje gezet.

(voor 18 januari 2026)(na 18 januari 2026)
Huidige mobiele abonnementenBundelPrijsBundelPrijs
Orange Mobile SmallOnbeperkt bellen, 10GB15 euro/maandOnbeperkt bellen, 12GB15 euro/maand
Orange Mobile MediumOnbeperkt bellen, 60GB22 euro/maandOnbeperkt bellen, 70GB23 euro/maand
Orange Mobile UnlimitedOnbeperkt bellen, 300GB39 euro/maandOnbeperkt bellen, 300GB40 euro/maand

(voor 18 januari 2026)(na 18 januari 2026)
Oude mobiele abonnementenBundelPrijsBundelPrijs
Go Light150 belminuten, 6GB10,40 euro/maand150 belminuten, 8GB11 euro/maand
Go PlusOnbeperkt bellen, 70GB17 euro/maandOnbeperkt bellen, 80GB18 euro/maand
Go IntenseOnbeperkt bellen, 80GB23,10 euro/maandOnbeperkt bellen, 160GB24 euro/maand
Go ExtremeOnbeperkt bellen, 300GB34,40 euro/maandOnbeperkt bellen, 300GB35 euro/maand

InternetabonnementenDownloadsnelheidUploadsnelheidPrijs voor 18 januari 2026Prijs na 18 januari 2026
Start FiberTot 200Mbit/sTot 15Mbit/s51 euro/maand53 euro/maand
Zen FiberTot 500Mbit/sTot 50Mbit/s59 euro/maand62 euro/maand
Giga FiberTot 1000Mbit/sTot 50Mbit/s69 euro/maand72 euro/maand

via [tweakers]

Redactie Androidics.nl

Beheerder Androidics.nl. Gadget en Android liefhebber. Favoriete telefoon: Xiaomi Mi Mix 2.

