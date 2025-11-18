Orange Belgium Verhoogt Databundels en Prijzen Van Abonnementen

De Belgische provider Orange heeft prijswijzigingen aangekondigd die op 18 januari worden ingevoerd. Ook zal Orange Belgium de databundels van zijn mobiele abonnementen op die datum verhogen.

Orange Belgium heeft het nieuws over de nieuwe tarieven en datalimieten gedeeld op de website van het bedrijf. Volgens Orange Belgium zijn de nieuwe tarieven nodig “om rekening te houden met inflatie en de stijgende kosten voor netwerkinvesteringen“. Klanten die niet akkoord gaan met de nieuwe tarieven mogen hun contract stopzetten.

We hebben de nieuwe prijzen en bundels hieronder op een rijtje gezet.

(voor 18 januari 2026) (na 18 januari 2026) Huidige mobiele abonnementen Bundel Prijs Bundel Prijs Orange Mobile Small Onbeperkt bellen, 10GB 15 euro/maand Onbeperkt bellen, 12GB 15 euro/maand Orange Mobile Medium Onbeperkt bellen, 60GB 22 euro/maand Onbeperkt bellen, 70GB 23 euro/maand Orange Mobile Unlimited Onbeperkt bellen, 300GB 39 euro/maand Onbeperkt bellen, 300GB 40 euro/maand

(voor 18 januari 2026) (na 18 januari 2026) Oude mobiele abonnementen Bundel Prijs Bundel Prijs Go Light 150 belminuten, 6GB 10,40 euro/maand 150 belminuten, 8GB 11 euro/maand Go Plus Onbeperkt bellen, 70GB 17 euro/maand Onbeperkt bellen, 80GB 18 euro/maand Go Intense Onbeperkt bellen, 80GB 23,10 euro/maand Onbeperkt bellen, 160GB 24 euro/maand Go Extreme Onbeperkt bellen, 300GB 34,40 euro/maand Onbeperkt bellen, 300GB 35 euro/maand

Internetabonnementen Downloadsnelheid Uploadsnelheid Prijs voor 18 januari 2026 Prijs na 18 januari 2026 Start Fiber Tot 200Mbit/s Tot 15Mbit/s 51 euro/maand 53 euro/maand Zen Fiber Tot 500Mbit/s Tot 50Mbit/s 59 euro/maand 62 euro/maand Giga Fiber Tot 1000Mbit/s Tot 50Mbit/s 69 euro/maand 72 euro/maand

via [tweakers]