Eerste Geruchten OnePlus 15R Opgedoken: Dit Zijn De Specificaties

OnePlus heeft onlangs de high-end OnePlus 15 uitgebracht, maar de fabrikant werkt ook aan een voordeligere uitvoering. Het gaat om de OnePlus 15R, waarvan nu de vermoedelijke specificaties zijn uitgelekt.

Volgens de geruchten is de OnePlus 15R hoogstwaarschijnlijk een exacte kopie van de OnePlus Ace 6 of Ace 6T, die alleen in China verkrijgbaar zijn. Als dit inderdaad het geval is krijgt de OnePlus 15R een 6,8-inch OLED-scherm met een 165Hz verversingssnelheid. Intern beschikt de smartphone over een Snapdragon 8 Elite-soc of nieuwere Snapdragon 8 Gen 5-soc. Beide chipsets zijn ongeveer 25 procent minder krachtig dan de Snapdragon 8 Elite Gen 5-soc in de OnePlus 15.

De accu krijgt een opvallend hoge capaciteit van 7800 tot 8000 mAh. Dit is een grotere accu dan de 7300 mAh accu in de OnePlus 15. Verder verwachten we een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens. Het is nog onduidelijk de OnePlus 15R beschikt over een zoomlens.

De officiële introductie van de OnePlus 15R zal ergens eind dit jaar of begin 2026 plaatsvinden. We verwachten een prijskaartje van zo’n 749 euro, want de OnePlus 13R verscheen ook voor deze adviesprijs op de markt.

via [androidplanet]