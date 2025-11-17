Odido En Andere Providers Onbereikbaar Door Stroomstoring

Klanten van Odido klagen over een instabiele internetverbinding. De problemen met het mobiele internet worden veroorzaakt door een stroomstoring bij een van zijn datacenters.

Op de website AlleStoringen stromen tienduizenden klachten binnen over een niet werkende mobiele internet van Odido. De internetverbinding is erg traag of valt weg, zo blijkt uit de meldingen. Andere providers die gebruikmaken van het netwerk van Odido kampen met dezelfde problemen. Het gaat om diensten van onder andere Simpel, Ben en Eurofiber.

Via X heeft Odido een update gegeven en laten weten dat klanten “op verschillende plekken in Nederland problemen kunnen ervaren met het mobiele netwerk en Klik&Klaar“. De problemen zijn te danken aan een stroomstoring bij een datacenter. Odido geeft aan te werken aan een oplossing, maar op het moment van schrijven is de storing nog niet opgelost.

via [tweakers]