Vodafone Past Prijzen En Databundels Aan

Vodafone heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de abonnementen van de provider. Een aantal bundels zijn uit het assortiment gehaald, sommige bundels zijn groter geworden en een aantal prijzen zijn gewijzigd.

Op 1 februari heeft Vodafone een aantal wijzigingen doorgevoerd. Hierdoor zijn de 3GB Start XL bundel en de 10GB Red Essential bundel niet langer beschikbaar. De Start M bundel met 1GB data is met 1 euro verhoogd naar 13,50 euro en komt nu met 1,5GB data. De Start L bundel is met 2 euro verhoogd naar 17,50 euro en komt nu met 4GB data in plaats van 2GB data.

Ook bij de Vodafone Red-abonnementen zijn wijzigingen doorgevoerd. Zo is Vodafone Red nu 3,50 euro voordeliger, maar moet je nu genoegen nemen met 12,5GB data in plaats van 20GB data. Vodafone Red Unlimited heeft nog steeds een onbeperkte bundel, maar is 3 euro in prijs gedaald naar 35 euro per maand. Als laatst kost de Red Together bundel met 50GB data nu 32,50 euro per maand in plaats van 35 euro.

Vodafone geeft aan dat iedereen met een Red-abonnement toegang heeft tot het 5G-netwerk. Klanten met een Start-abonnement moeten 2 euro extra per maand betalen voor toegang tot het 5G-netwerk.

via [droidapp]