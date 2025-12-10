Vodafone: Voortaan Geen Extra Roamingkosten In Oekraïne en Moldavië

Vodafone voegt Oekraïne en Moldavië toe aan de lijst met landen die vallen onder het EU-tarief. Hierdoor betalen klanten voortaan geen extra kosten wanneer ze in deze landen bellen, sms’en en internetten.

Vanaf maandag betalen bestaande en nieuwe klanten niet langer extra als ze roamen in Oekraïne en Moldavië. Bellen, sms’en en internetten vallen voortaan onder het EU-tarief. Voorheen betaalden Vodafone-klanten nog extra per MB, belminuut of sms.

Vodafone heeft ook een wijziging uitgevoerd voor de World Roaming Monthly Upgrade– en Uitbreiding USA & Canada-abonnementen. Deze zakelijke bundels zijn voortaan maandelijks opzegbaar.

via [tweakers]