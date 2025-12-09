Nothing Pauzeert Android 16-update Vanwege Kritieke Fout

· 9 december 2025

Nothing Phone 3

Nothing was al begonnen met de uitrol van Android 16, maar de fabrikant heeft deze uitrol nu stopgezet. Nothing heeft de update noodgedwongen moeten pauzeren na het ontdekken van een kritieke fout.

Nothing begon halverwege november met de uitrol van Nothing OS 4.0, dat is gebaseerd op Android 16. De update rolde als eerst uit naar de Nothing Phone (3), waarna de Phone (2), (2a), (2a) Plus, (3a) en (3a) Pro snel volgden. Sommige gebruikers hebben de update kunnen installeren, maar voor een groot aantal gebruikers is de Nothing OS 4.0-update nog niet beschikbaar.

Een Phone (3)-gebruiker heeft contact opgenomen met Nothing, om te vragen waarom hij de update nog steeds niet kan downloaden. In een reactie gaf Nothing aan dat de uitrol is gepauzeerd. De reden is een probleem in de nieuwe software die eerst opgelost moet worden voordat de uitrol van Nothing OS 4.0 kan worden hervat. Wat het probleem is en wanneer de update weer zal worden uitgerold heeft Nothing niet laten weten.

Gebruikers die Android 16 al wel hebben geïnstalleerd melden dat de software vol zit met kleine bugs en glitches. Zo mist de navigatiebalk in sommige situaties, worden verborgen statusbalk-iconen alsnog getoond en worden er soms verkeerde animaties afgespeeld. Of dit de problemen zijn die Nothing wil oplossen of dat er mogelijk een groter beveiligingsprobleem is weten we niet.

via [androidplanet]

Tags:

Redactie Androidics.nl

Beheerder Androidics.nl. Gadget en Android liefhebber. Favoriete telefoon: Xiaomi Mi Mix 2.

Lees ook...

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg Ons:

Androidics op Facebook

Speel in 1 euro deposit casino bij iDealeCasinos met minimaale stortingen en win echt geld!

Ontdek de nieuwste online casino's op echtgeldspeler om online bingo spelen voor geld.