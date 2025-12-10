Tweede Generatie Fairphone FairBuds XL Geïntroduceerd

Fairphone heeft de tweede generatie van de FairBuds XL geïntroduceerd. Qua design lijkt de koptelefoon hetzelfde als zijn voorganger, maar de tweede generatie moet beter geluid en betere comfort leveren.

De Fairbuds XL (2025) is de opvolger van de Fairphone XL uit 2023. We zien dat de koptelefoon beschikt over hetzelfde repareerbare ontwerp, maar de tweede generatie heeft nieuwe drivers gekregen die moeten zorgen voor beter geluid met krachtigere bas en accuratere hoge tonen. Ook maakt de koptelefoon gebruik van andere materialen voor de oorkussens en hoofdband. Zo zijn de oorschelpen nu voorzien van stof, in plaats van nepleer. Dit moet zorgen voor een beter draagcomfort.

Als laatste is de koptelefoon in andere kleuren verkrijgbaar. Het gaat om de kleuren zwart en groen. Doordat het ontwerp van de koptelefoon niet is aangepast werken de onderdelen voor de Fairbuds XL (2025) ook met de originele Fairbuds XL. Net als de originele Fairphone XL krijgt de Fairphone XL (2025) een adviesprijs mee van 249 euro.