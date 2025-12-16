Jolla Maakt Nieuwe Jolla Phone Met Sailfish OS

Jolla introduceerde onlangs een nieuwe Jolla Phone met Sailfish OS, die bij genoeg pre-orders daadwerkelijk op de markt zal verschijnen. Het bedrijf wilde minimaal 2000 pre-orders, maar inmiddels heeft Jolla al meer dan 5000 pre-orders binnen.

Jolla heeft meer dan 5000 bestellingen ontvangen voor zijn nieuwe smartphone met Sailfish OS. Jolla startte onlangs een crowdfundingactie, waarbij het bedrijf minimaal 2000 telefoons wilde verkopen voor 499 euro. Door het grote aantal pre-orders heeft Jolla een tweede batch smartphones uitgerold die voor 579 euro verkrijgbaar zijn. De nieuwe batch is te koop tot eind januari.

De reguliere prijs van de nieuwe Jolla Phone is 599 euro. De Jolla Phone heeft onder andere een vervangbare achterzijde en een fysieke knop waarmee gebruikers bijvoorbeeld bluetooth of de microfoon kunnen uitschakelen.

