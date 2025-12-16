Jolla Maakt Nieuwe Jolla Phone Met Sailfish OS

· 16 december 2025

Jolla Phone

Jolla introduceerde onlangs een nieuwe Jolla Phone met Sailfish OS, die bij genoeg pre-orders daadwerkelijk op de markt zal verschijnen. Het bedrijf wilde minimaal 2000 pre-orders, maar inmiddels heeft Jolla al meer dan 5000 pre-orders binnen.

Jolla heeft meer dan 5000 bestellingen ontvangen voor zijn nieuwe smartphone met Sailfish OS. Jolla startte onlangs een crowdfundingactie, waarbij het bedrijf minimaal 2000 telefoons wilde verkopen voor 499 euro. Door het grote aantal pre-orders heeft Jolla een tweede batch smartphones uitgerold die voor 579 euro verkrijgbaar zijn. De nieuwe batch is te koop tot eind januari.

De reguliere prijs van de nieuwe Jolla Phone is 599 euro. De Jolla Phone heeft onder andere een vervangbare achterzijde en een fysieke knop waarmee gebruikers bijvoorbeeld bluetooth of de microfoon kunnen uitschakelen.

via [tweakers]

Tags:

Redactie Androidics.nl

Beheerder Androidics.nl. Gadget en Android liefhebber. Favoriete telefoon: Xiaomi Mi Mix 2.

Lees ook...

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg Ons:

Androidics op Facebook

Speel in 1 euro deposit casino bij iDealeCasinos met minimaale stortingen en win echt geld!

Ontdek de nieuwste online casino's op echtgeldspeler om online bingo spelen voor geld.