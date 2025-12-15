Oppo Find X9 Pro Ontvangt ColorOS 16-update Met Camera-verbeteringen

Oppo is begonnen met de uitrol van de ColorOS 16-update voor de Find X9 Pro. De grote update brengt onder andere een nieuwe beveiligingspatch en camera-verbeteringen met zich mee.

De nieuwe Oppo Find X9 Pro ontvangt een nieuwe update. De update met versienummer CPH2791_16.0.2.401 is 1,5GB groot en installeert onder andere de beveiligingspatch van december. Dankzij deze patch is de beveiliging weer helemaal up-to-date.

Naast een betere beveiliging brengt de update ook een groot aantal verbeteringen voor de camera met zich mee. Zo moet de camera onder andere mooiere foto’s en video’s maken in omgevingen met weinig licht. Daarnaast moet de update zorgen voor een betere ervaring bij het scherpstellen onder verschillende omstandigheden.

Verder krijg je meer opties voor het instellen van geanimeerde achtergronden, kun je foto’s en video’s in de privékluis bewerken en moeten de mobiele verbindingen stabieler werken. De update rolt in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel beschikbaar is.

via [droidapp]