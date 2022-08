Fitbit Introduceert Drie Nieuwe Wearables: Inspire 3, Versa 4 En Sense 2

Fitbit heeft deze week drie nieuwe fitnesstrackers aangekondigd. Het gaat om de Fitbit Inspire 3 fitnesstracker en de Versa 4 en Sense 2 smartwatches. De twee smartwatches beschikken over Google-apps, inclusief Google Maps en de Google Wallet.

In de komende maanden verschijnen de Fitbit Inspire 2, de Versa 4 en de Sense 2 op de markt. De Inspire 3 is vanaf september verkrijgbaar voor 99,95 euro. De fitnesstracker is voor het eerst uitgerust met een Always On-kleurenscherm en kan zoals we van Fitbit wearables gewend zijn 24 uur per dag je hartslag, slaap en stress bijhouden. De Inspire 3 gaat 10 dagen mee op één acculading. De functionaliteit van de Inspire 3 komt grotendeels overeen met die van zijn voorganger, maar het kleurenscherm is een mooie upgrade.

De uitgebreidere Fitbit Sense 2 en Fitbit Versa 4 vallen op door de aanwezigheid van Google-apps. De smartwatches draaien op het eigen Fitbit OS, maar er is nu ondersteuning toegevoegd voor Google Wallet. Hierdoor is het mogelijk om contactloos te betalen met de Sense 2 en Versa 4. Ook is Google Maps aanwezig, waardoor je de smartwatch kunt gebruiken om mee te navigeren. Verder is er ondersteuning voor Fast Pair, hebben de wearables fysieke knoppen voor de bediening, biedt de smartwatch ingebouwde GPS en gaat de accu zo’n 6 dagen mee.

De Fitbit Sense 2 en Versa 4 lijken veel op elkaar, maar de Sense 2 is een wat uitgebreidere smartwatch. Zo heeft de Sense 2 bijvoorbeeld een verbeterde Body Response-stresssensor die 24 uur per dag de elektrische activiteit in de huid kan meten. De Fitbit Versa 4 heeft geen mogelijkheid om je stressniveau te monitoren.

De Fitbit Sense 2 krijgt een adviesprijs mee van 299,95 euro en de Fitbit Versa 4 kost 229,95 euro. De smartwatches verschijnen in het najaar op de markt. Op de website van Fitbit kun je nu al een pre-order plaatsen.