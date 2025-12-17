Xiaomi Werkt Aan Xiaomi Tag Als Concurrent Van Apple AirTag

Xiaomi werkt aan een Xiaomi Tag, die je kan helpen bij het vinden van jouw spullen. De Xiaomi Tag gaat de concurrentie aan met de Apple AirTag, de Moto Tag en de Samsung SmartTag.

De Xiaomi Tag zal naar verwachting eind deze maand geïntroduceerd worden. De Xiaomi Tag is een klein apparaatje die je bijvoorbeeld aan je portemonnee kunt hangen of in je koffer kunt plaatsen, waarna je de locatie realtime kunt bijhouden via een app op je smartphone.

Voor nauwkeurige locatiebepaling heeft de Xiaomi Tag ondersteuning voor UltraWideBand (UWB) en werkt het apparaat op Google’s Find My Device-netwerk. In China verschijnt de Xiaomi Tag voor minder dan 25 euro op de markt, maar informatie over een Europese lancering hebben we nog niet.

via [droidapp]