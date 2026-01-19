Verkoop Samsung Galaxy S25-serie Schiet In Eens Omhoog

Samsung introduceerde de Galaxy S25-serie begin 2025, maar bijna een jaar na de introductie schieten de verkoopcijfers van de vlaggenschip-serie in eens omhoog. Het is onduidelijk wat precies de oorzaak is van de spontane populariteit.

Vlak na de lancering van de Samsung Galaxy S25-serie gingen de smartphones van de Zuid-Koreaanse fabrikant vaak over de toonbank. Dit is gebruikelijk, maar doorgaans dalen de verkoopcijfers geleidelijk in de maanden die volgen. Bij de Galaxy S25-serie zien we echter een andere trend.

Uit cijfers van Counterpoint Research en Hana Financial Investment blijkt dat de verkoop van de Galaxy S25-smartphones de afgelopen maanden flink is gestegen. De smartphones gingen de afgelopen maanden vrijwel net zo vaak over de toonbank als vlak na de lancering van de Galaxy S25-serie. Wat hiervan precies de reden is en welke van de modellen uit de serie het vaakst verkopen is onduidelijk.

Het is onder andere mogelijk dat de geruchten, die claimen dat de opvolger geen grote verandering met zich meebrengt, een oorzaak is van de stijging in de verkoop van de Galaxy S25-serie. Ook bracht Apple niet al te lang geleden de iPhone 17 op de markt, waarna de verkoop van de Galaxy S25-serie in eens begon te stijgen. Mogelijk kiezen mensen alsnog voor een Samsung-smartphone, omdat de iPhone 17 niet genoeg verbeteringen met zich meebrengt.

via [droidapp]