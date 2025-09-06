Samsung Voert Productie Galaxy Z Fold 7 Op Vanwege Succes

De Samsung Galaxy Z Fold 7 verkoopt erg goed. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft namelijk besloten om de productie van de vouwbare smartphone op te schroeven om te kunnen voldoen aan de vraag van de consument.

Ondanks de hoge adviesprijs van de Samsung Galaxy Z Fold 7, is het toestel een groot succes. Dit is best opvallend, want voorgaande modellen in de Galaxy Z Fold-serie gingen juist minder vaak over de toonbank dan Samsung in eerste instantie had gehoopt. Doordat voorgaande modellen minder vaak over de toonbank gingen produceerde Samsung ook van de nieuwe Z Fold 7 minder exemplaren. Dit keer is er echter wel meer vraag naar de smartphone.

De Zuid-Koreaanse bron The Elec schrijft dat Samsung in juli 1,3 miljoen Galaxy Z Fold 7-exemplaren beschikbaar had en dat de fabrikant in augustus nog eens 170.000 extra exemplaren zou willen produceren. Uiteindelijk heeft Samsung in augustus echter 430.000 extra exemplaren geproduceerd. Deze maand wil Samsung daar nog eens 60.000 stuks aan toevoegen.

Tegelijkertijd schroeft Samsung de productie van de Galaxy Z Flip 7 en Z Flip 7 FE terug. Blijkbaar kiezen consumenten dit jaar vaker voor een grotere Z Fold-smartphone dan een compact Z Flip-smartphone.

via [AW]