Xiaomi Introduceert Redmi Buds 8 Lite

Xiaomi heeft een nieuw setje voordelige draadloze oordopjes aangekondigd. Het gaat om de Redmi Buds 8 Lite, die een adviesprijs meekrijgt van slechts 22,99 euro.

De Xiaomi Redmi Buds 8 Lite beschikt over een 12,4 millimeter driver, bluetooth 5.4-ondersteuning en ANC. Heeft gaat specifiek om 42dB hybride actieve ruisonderdrukking en dual-mic AI ruisonderdrukking voor gesprekken. In combinatie met de oplaadcase gaan de oordopjes tot 36 uur mee.

De Redmi Buds 8 Lite is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en lichtgroen voor een prijskaartje van slechts 22,99 euro. Afgaande op eerdere budget-oordopjes van Xiaomi verwachten we een goede prijs/kwaliteit-verhouding.