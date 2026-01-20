Xiaomi Introduceert Mijia Smart Audio Glasses

Xiaomi heeft een opmerkelijk nieuw product aangekondigd. We maken kennis met de Mijia Smart Audio Glasses, een bril met geïntegreerde speakers zodat je altijd naar muziek kunt luisteren.

De Mijia Smart Audio Glasses is een bril die Xiaomi heeft uitgerust met open-ear audio-technologie. Naast geïntegreerde speakers beschikt de bril ook over vier ingebouwde microfoons. Hierdoor kunnen gebruikers hun omgeving blijven waarnemen terwijl ze genieten van kristalhelder geluid, met een windruisonderdrukking tot 4,5 m/s. Een speciale privacy-modus moet helder geluid tijdens het bellen garanderen, terwijl het geluid aanzienlijk minder naar de omgeving lekt. Op één acculading kun je 13 uur naar muziek luisteren.

De Mijia Smart Audio Glasses is verkrijgbaar in de uitvoeringen Titanium, Pilot-Style en Browline. De bril heeft een stijlvol montuur met vervangbare brillenglazen op sterkte. De Browline- en Titanium-varianten zijn standaard uitgerust met lenzen die tot 25% bescherming bieden tegen blauw licht. De Pilot-Style is voorzien van zonneglazen met UV400-bescherming, die tot 99,99% van het ultraviolette licht blokkeren. De bril weegt 27,6 gram, heeft een IP54-rating en de scharnieren van de bril kunnen zijn bestand tegen maximaal 15.000 buigingen. Je kunt de bril bedienen via de pootjes of de Xiaomi Glasses-app.

De Mijia Smart Audio Glasses krijgen een adviesprijs mee van €199,99 (Titanium), €179.99 (Browline) of €179,99 (Pilot-Style).