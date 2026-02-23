Google I/O 2026 Ingepland Op 19 en 20 Mei

Google heeft de volgende datum van zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie Google I/O aangekondigd. Google I/O 2026 zal plaatsvinden op 19 en 20 mei, waar het bedrijf zich zal focussen op verschillende onderwerpen, waaronder productdemonstraties en AI.

Exacte details over wat Google zal delen hebben we nog niet, maar we kunnen wel mededelen dat de introductie van de Google Pixel 11-serie niet zal plaatsvinden tijdens Google I/O 2026. De nieuwe smartphones worden namelijk pas later in de zomer aangekondigd tijdens een Made by Google-event.

