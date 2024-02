Gerucht: “Google Werkt Aan Pixel Tablet 2”

In een bèta-release van Android zijn codenamen opgedoken die wijzen op de komst van de Google Pixel Tablet 2. Het gaat om twee verschillende apparaten met de codenamen ‘Clementine’ en ‘Kiyomi’.

In de eerste bèta-versie van Android 14 QPR3 zijn codenamen van twee onaangekondigde apparaten opgedoken. Details over de ‘Clementine’ en ‘Kiyomi’ hebben we nog niet, maar het is duidelijk dat het gaat om producten die iets te maken hebben met de Pixel-tablets. Vermoedelijk gaat het om de Google Pixel 2, waarvan twee verschillende varianten worden uitgebracht.

Google introduceerde de originele Pixel Tablet vorig jaar in de maand mei tijdens Google I/O. De kans is groot dat we tijdens de volgende Google I/O meer te weten komen over de opvolger van deze tablet.

via [AW]