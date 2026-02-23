Video Toont ‘Privacy Display’ Van Samsung Galaxy S26

Vlak voor de officiële introductie van de Samsung Galaxy S26-serie is er nieuw informatie uitgelekt over de vlaggenschip-smartphone. In een hands-on video zien we namelijk de nieuwe privacy-functie van de Galaxy S26 Ultra.

Dankzij de onderstaande video kunnen we bevestigen dat de Galaxy S26 inderdaad een Privacy scherm krijgt. Dit is een speciale feature die er voor zorgt dat het scherm vanaf een bepaalde kijkhoek niet leesbaar is, zodat mensen om je heen niet kunnen meekijken op jouw smartphone. De onderstaande video toont hoe de nieuwe privacy-functie precies werkt.

Naast de bevestiging van het Privacy Display, weten we ook al vrijwel alles over de specificaties van de smartphones. X-gebruiker @ya_sking12767 heeft namelijk een hoop promotiemateriaal gedeeld met daarop details over de Galaxy S26, S26+ en S26 Ultra. Op de promotieafbeeldingen zien we ook de nieuwe Galaxy Buds 4 oordopjes.

Het is onder andere duidelijk dat de Samsung Galaxy S26 Ultra beschikt over vier camera’s aan de achterzijde. Het gaat om een 200MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens, een 50MP telelens en een 10MP telelens. De accu heeft opnieuw een capaciteit van 5,000 mAh. Uit de afbeeldingen kunnen we niet opmaken over welke processer de Galaxy S26 Ultra beschikt, maar AI zou moeten zorgen voor betere prestaties van de NPU, GPU en CPU.

Samsung zal de Galaxy S26, S26+, S26 Ultra en Galaxy Buds 4 op 25 februari officieel introduceren. Na de introductie zetten wij alle details voor jullie op een rijtje.

via [AW]