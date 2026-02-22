Samsung Stopt Ondersteuning Van Deze Galaxy-wearables

Er staat een update klaar voor de Samsung Galaxy Wearable-app, als voorbereiding op de aankomende One UI 8.5-update. Met deze update verdwijnt de ondersteuning voor twee oudere wearables van Samsung.

Zeven jaar geleden introduceerde Samsung de eerste Galaxy Fit-armband. We maakten ook kennis met de goedkopere Galaxy Fit-e. De twee fitnesstrackers zijn alternatieven voor mensen die hun gezondheid in de gaten willen houden, maar geen behoefte hebben aan een volledige smartwatch.

Samsung introduceert over een aantal dagen de Galaxy S26-serie, die uit de doos draait op One UI 8.5. Deze nieuwe versie van One UI rolt later ook naar andere smartphones en daarom rolt Samsung nu alvast versie 2.2.68.26010761 uit van de Galaxy Wearable-app. Deze versie van de app bereidt je smartphone voor op One UI 8.5 en de lancering van de Galaxy Buds4 (Pro). Samsung zal deze nieuwe oordopjes tegelijkertijd met de Galaxy S26-serie introduceren.

Uit de changelog kunnen we echter ook opmaken dat Samsung stopt met de ondersteuning voor de Galaxy Fit en Fit-e. Hierdoor kun je de fitnesstrackers niet meer beheren via de Wearable-app. Het is echter onduidelijk wat dit betekent voor het gebruik en de synchronisatie met bijvoorbeeld Samsung Health. Aangezien wij deze oude wearables niet tot onze beschikking hebben kunnen wij dit niet testen.

