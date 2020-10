Xiaomi Redmi Note 9 Pro en Note 9S Ontvangen MIUI 12-update

Xiaomi is begonnen met de uitrol van MIUI 12 voor de Redmi Note 9 Pro en de Note 9S. MIUI 12 is de nieuwste versie van Xiaomi’s Android-schil die verschillende nieuwe functies en de nieuwste beveiligingspatch met zich meebrengt.

Twee smartphones van Xiaomi ontvangen momenteel een update naar MIUI 12. De update brengt onder andere de beveiligingspatch van oktober 2020 met zich mee, waardoor de toestellen weer wat beter zijn beschermd tegen kwetsbaarheden. Gebruikers krijgen ook toegang tot een hoop nieuwe functies, waaronder een app-launcher, een verbeterde interface, meer privacy-functies en uitgebreide notificaties van chat-apps waarbij je ontvangen berichten in een drijvend venster kunt openen.

MIUI 12 rolt in fasen uit, waardoor het even kan duren voordat de update bij iedereen is aangekomen. Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden.

