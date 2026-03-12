Oppo en OnePlus Verhogen Prijzen Van Smartphones

Zowel Oppo als OnePlus hebben bekendgemaakt dat de fabrikanten de prijzen van hun bestaande smartphones verhogen in thuisland China. In de Benelux blijven de prijzen nog ongewijzigd, maar de toekomst ziet er niet positief uit.

De tekorten aan werkgeheugen en de stijgende RAM-prijzen door de opkomst van AI, hebben een negatief effect op de prijzen van nieuwe smartphones. Door de steeds duurder wordende smartphones zal de smartphonemarkt dit jaar naar verwachting met 13 procent krimpen.

Meestal dalen de prijzen van smartphones geleidelijk nadat ze op de markt zijn gebracht, maar Oppo en OnePlus kiezen er nu voor om de prijzen juist te verhogen. De prijsstijging zal op 16 maart worden ingevoerd in thuisland China. In de aankondiging van Oppo noemt het bedrijf niet specifiek werkgeheugen, maar wel “stijgende kosten van verschillende essentiële telefoononderdelen“.

De prijzen van de OPPO Find– en OPPO Reno-smartphones blijven ongewijzigd, maar voor de goedkopere A- en K-series en de smartphones van OnePlus gaan consumenten in China wel meer betalen. Ook verwachten we dat de prijzen van de tablets zullen stijgen.

Oppo heeft AndroidWorld de volgende statement gegeven. “Wij zullen in Nederland en België geen prijsverhogingen toepassen op bestaande producten.” We verwachten echter dat nieuwe smartphones die in de toekomst op de markt verschijnen helaas een hogere adviesprijs meekrijgen dan hun voorgangers.

