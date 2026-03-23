Introductie Samsung Galaxy A-smartphones Op 25 Maart

Samsung heeft bekendgemaakt dat de fabrikant op 25 maart zijn nieuwste Galaxy A-smartphones zal introduceren. Hoogstwaarschijnlijk maken we kennis met de Galaxy A57 en Galaxy A37.

Via de officiële website van Samsung India heeft de fabrikant bekendgemaakt dat de introductie op 25 maart om 17.30 uur lokale tijd zal plaatsvinden. In Nederland is het op dat moment 13.00 uur. Op de website heeft Samsung geen verdere details gedeeld, zoals de namen van de smartphones.

We kijken echter al geruime tijd uit naar de Galaxy A57 en Galaxy A37. Het ligt voor de hand dat we deze twee smartphones op 25 maart te zien krijgen. De smartphones zijn de afgelopen weken regelmatig opgedoken in het geruchtencircuit.

Volgens de geruchten krijgt de Samsung Galaxy A57 opnieuw een 6,7-inch scherm, maar is de smartphone dunner en lichter. Ook zijn de schermranden iets dunner. Intern vinden we een Exynos 1680-processor, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 5MP macrolens.

