“Foto Van OnePlus Nord 6 Toont Bekend Ontwerp”

Op het internet is een foto opgedoken van de OnePlus Nord 6. Het design van de mid-range smartphone lijkt veel op die van de duurdere OnePlus 15.

De foto van de OnePlus Nord 6 is gedeeld door de bekende tech-lekker Yogesh Brar. Het valt op dat de OnePlus Nord 6 qua design niet lijkt op zijn voorganger, de Nord 5. In plaats daarvan heeft de Nord 6 veel meer weg van de OnePlus 15. We zien de smartphone in de kleuren mint en zilver.

In plaats van een langwerpige camera-module, krijgt de OnePlus Nord 6 net als de OnePlus 15 een vierkante module met een meer premium uitstraling. In deze module vinden we volgens de geruchten een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens.

Verder zou de smartphone beschikken over een 6,78-inch OLED-scherm met een 165Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8s Gen 4-processor en een 32MP selfie-camera. De Indiase versie van de OnePlus Nord 6 krijgt een 9000 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen. Of de Nederlandse versie ook zo’n grote accu krijgt is nog onduidelijk. Doorgaans beschikken Europese smartphones door strengere regelgeving namelijk over een kleinere accucapaciteit.

OnePlus brengt de OnePlus Nord 6 waarschijnlijk al in april in India op de markt. In Europa moeten we mogelijk nog tot juli geduld hebben. De adviesprijs zal waarschijnlijk ergens rond de 450 euro uitvallen.

