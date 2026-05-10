Introductie Sony Xperia 1 VIII Op 13 Mei

Sony heeft officieel bekendgemaakt dat de fabrikant op 13 mei de Xperia 1 VIII zal introduceren. De Sony Xperia 1 VIII is de nieuwste vlaggenschip-smartphone van de fabrikant, die een nieuw ontwerp met nieuwe camera-module krijgt.

Geruchten over de Sony Xperia 1 VIII gaan al geruime tijd rond, maar over een paar dagen zal de Japanse fabrikant de smartphone officieel aankondigen. De introductie staat ingepland op 13 mei om 11:00 uur Japanse tijd. Sony heeft zelf nog weinig details bekendgemaakt, maar in het geruchtencircuit zijn al enkele renders opgedoken.

Volgens de gelekte renders krijgt de Xperia 1 VIII voor het eerst in vele jaren een nieuw design. In plaats van een pilvormige camera-module met drie lenzen onder elkaar krijgt de smartphone een vierkante module. In deze module zien we twee lenzen aan de bovenzijde en één lens aan de onderzijde. De kans dat deze renders kloppen is vrij groot, want op de uitnodiging van Sony zien we drie lenzen in dezelfde opstelling.

Bij de uitnodiging deelde Sony de tekst “If genius has gone full circle, the next is coming.” Wat dit precies betekent is onduidelijk, maar mogelijk heeft het wat te maken met het nieuwe ontwerp.

Geruchten spreken verder over een iets bredere en dikkere behuizing, wat meer ruimte zal bieden voor een grotere accu. Daarnaast krijgt de smartphone mogelijk een betere telelenssensor en opnieuw een langwerpig OLED-scherm. De smartphone verschijnt volgens de geruchten op 26 juni op de markt.

Na de officiële introductie op 13 mei zullen wij alle details met jullie delen.

via [droidapp]