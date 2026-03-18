Hands-on en Specificaties Van Samsung Galaxy A37 en Galaxy A57 Gelekt

De Galaxy A57 en Galaxy A37, die Samsung binnenkort zal introduceren, zijn opnieuw opgedoken in het geruchtencircuit. Dit keer zien we de smartphones in hands-on beelden.

Voor de officiële introductie krijgen we de Samsung Galaxy A57 en Galaxy A37 nu al te zien op echte foto’s. De beelden zijn gedeeld door een TikTok-gebruiker uit Thailand en tonen de smartphones van alle kanten. De beelden komen overeen met eerder gelekte renders van de Galaxy A57 en A37.

Beide toestellen beschikbaar over een metalen frame met glas aan de voor- en achterkant. Ook zien we op beide smartphones een driedubbele rear-camera in een pilvormige module. De smartphones draaien uit de doos op Android 16 met de UI 8.5-schil.

De Samsung Galaxy A57 met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte kost volgens de bron 17.999 Thaise baht. Dit is omgerekend ongeveer 483 euro. Voor 12GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte betaal je 20.999 baht, ongeveer 563 euro. De Galaxy A57 verschijnt op de markt in de kleuren lila, marineblauw en antraciet.

De goedkopere Galaxy A37 met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte kost 13.999 Thaise baht. Dit is omgerekend ongeveer 375 euro. De Galaxy A37 komt uit in de kleuren Charcoal, Greygreen en Lavender.

Volgens de geruchten beschikt de Samsung Galaxy A57 over een 6,6-inch AMOLED-scherm met een Full HD+ resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een Exynos 1680-processor, 6GB, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens en een 5MP macrolens.

De Galaxy A37 beschikt over een 6,7-inch AMOLED-scherm, een Exynos 1480-processor met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens en een 5MP macrolens.

Het is nog onduidelijk wanneer de officiële introductie zal plaatsvinden, maar naar verwachting hoeven we niet lang meer te wachten.

via [droidapp]