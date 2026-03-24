Gerucht: OnePlus Stopt Mogelijk In Europa

Het is niet voor het eerst dat we horen dat OnePlus mogelijk stopt met het uitbrengen van smartphones in bepaalde landen. Via een nieuwe bron is dit gerucht opnieuw opgedoken. OnePlus is volgens de bron van plan om te stoppen in Europa.

Begin deze week schreven wij nog dat OnePlus werkt aan de Nord 6, maar of de smartphone ook naar Europa komt is nog maar de vraag. De bron Yogesh Brar, die vaker juiste informatie heeft gedeeld, claimt dat het einde van OnePlus op verschillende markten nabij is. De fabrikant zal actief blijven in thuisland China en enkele andere markten zoals India, maar in andere regio’s stopt OnePlus met het uitbrengen van nieuwe smartphones. OnePlus zou stoppen in de EU, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Het is niet voor het eerst dat er geruchten opduiken over het stopzetten van activiteiten in bepaalde regio’s, maar OnePlus ontkende deze geruchten toen. OnePlus heeft sindsdien laten weten dat OnePlus door gaat met zijn activiteiten, inclusief de garantie en software-ondersteuning. De fabrikant noemt echter niet specifiek dat OnePlus nieuwe smartphones zal uitbrengen in Europa, dus het is mogelijk dat de geruchten kloppen.

In ieder geval ziet de toekomst van OnePlus er niet super rooskleurig uit. Zo staakte OnePlus eerder al verschillende plannen, waaronder een nieuwe foldable. Daarnaast heeft OnePlus zijn medewerkers gevraagd om over te stappen naar Oppo of Realme. Oppo is een zusterbedrijf van OnePlus, die een steeds grotere invloed heeft over OnePlus. Het marktaandeel van OnePlus daalde in 2025 met maar liefst 30,5 procent ten opzichte van 2024.

Wij zijn benieuwd of OnePlus snel meer duidelijkheid gaat geven over de toekomstplannen van de fabrikant.

