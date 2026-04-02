Instagram Test Betaald Abonnement “Instagram Plus”

Instagram is begonnen met het experimenteren van een betaald abonnement. Het betaalde abonnement heet “Instagram Plus” en geeft je extra functies rondom Stories.

Plaats je veel Stories op Instagram, dan is Instagram Plus mogelijk interessant. Met dit betaalde abonnement kun je onder andere meerdere doelgroepen instellen, waardoor je je verhalen gerichter kunt delen. Ook krijg je meer inzicht in de statistieken van je Stories en kun je je Stories langer zichtbaar maken dan de gebruikelijke 24 uur. Daarnaast kun je Stories meer aandacht geven met de ‘spotlight’-functie.

Verder is het mogelijk om Stories anoniem te bekijken, zodat andere gebruikers niet kunnen zien dat jij hun Stories hebt bekeken. Opvallend is de optie om “superhartjes” te geven, om extra waardering te tonen.

Momenteel wordt Instagram Plus getest in een beperkt aantal landen, waaronder Japan, Mexico en de Filipijnen. Daar zijn de kosten voor dit abonnement ongeveer 1 tot 2 euro per maand, maar Instagram Plus is tijdens de testperiode de eerste maand gratis te gebruiken. Het is nog onduidelijk of en wanneer Instagram Plus naar andere landen zal worden uitgerold.

