Introductie Motorola Razr 70 Ultra Op 29 April

Motorola heeft bekendgemaakt dat de fabrikant op 29 april zijn nieuwste vouwbare smartphone zal introduceren. Een teaser van de Motorola Razr 70 Ultra geeft nog weinig details weg, maar we zien wel verschillende opvallende kleuren.

De opvolger van de Motorola Razr 60 Ultra brengt naar verwachting geen hele grote veranderingen met zich mee, maar consumenten krijgen wel de keuze uit nieuwe kleuren. Verder ligt het voor de hand dat Motorola de Razr 70 Ultra uitrust met een krachtigere processor en een kleine camera-upgrade doorvoert.

Motorola zal op 29 april overigens niet alleen de Razr 70 Ultra introduceren, want in de teaser zien we ook de Motorola Edge voorbij komen. Motorola heeft zelf echter nog geen details gegeven, dus welke toestellen we allemaal te zien krijgen is nog onduidelijk. De nieuwe smartphones zijn naar verwachting vanaf 21 mei verkrijgbaar.

Volgens de geruchten gaat de adviesprijs van de nieuwe Razr-smartphone helaas omhoog. De reguliere Razr zou tussen de 700-800 euro gaan kosten en de Razr Ultra rond de 1.400 euro. We zien dat steeds meer fabrikanten de prijzen van nieuwe smartphones verhogen als gevolg van de stijgende prijs van werkgeheugen.

Na de officiële introductie op 29 april zullen wij alle details van de nieuwe Motorola-smartphones met jullie delen.

